    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судитимуть підприємця, який нажився на навчальних закладах
31.01.2023  17:37   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть підприємця, який нажився на навчальних закладах

Чоловік чекає на суд під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харкоівску прокуратуру, директора підприємства прийняв рішення про участь у відкритих конкурсних торгах, оголошених відділом освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області щодо надання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти Красноградського району, де переміг.
 
Службовець повинен був організувати встановлення мережевого обладнання у низці навчальних закладів вказаного району. 
 
Після підписання договору директор ТОВ вирішив, що не виконуватиме його умови. 
 
Він організував надання послуг з використанням неналежного обладнання та встановлення тарифного плану доступу до інтернету у навчальних закладах, що не надає стабільного безлімітного підключення на гарантованій відповідній швидкості.
 
Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чоловік заволодів бюджетними коштами у сумі понад 200 тис. гривень.
 
Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Надзвичайні події Афера на 4 мільони: ділок у Харкові протизаконно використовував приміщення 30.01 Надзвичайні події У Харкові на Південній Салтівці спіймали водія з підробними документами 28.01 Надзвичайні події «Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків та прикрила махінації перекупщиків
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 