31.01.2023 17:37 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть підприємця, який нажився на навчальних закладах

Чоловік чекає на суд під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкоівску прокуратуру, директора підприємства прийняв рішення про участь у відкритих конкурсних торгах, оголошених відділом освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області щодо надання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти Красноградського району, де переміг.

Службовець повинен був організувати встановлення мережевого обладнання у низці навчальних закладів вказаного району.

Після підписання договору директор ТОВ вирішив, що не виконуватиме його умови.

Він організував надання послуг з використанням неналежного обладнання та встановлення тарифного плану доступу до інтернету у навчальних закладах, що не надає стабільного безлімітного підключення на гарантованій відповідній швидкості.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чоловік заволодів бюджетними коштами у сумі понад 200 тис. гривень.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



