Рівень радіації у Харкові та області на 30 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
по Харківській області – 0,10-0,16 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 29 січня.
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Нестабільний в емоційному плані день принесе чимало несподіванок та сюрпризів. Можливі різкі перепади настрою і навіть дивні почуття та бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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