29.01.2023 21:20 Віталій Хінєвіч

В Укрпошті можна отримати посилку без паспорта: умови

Нововведення значно спростить і пришвидшить процедуру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS.

Нововведення діятиме за умови, якщо:

вказано номер телефону отримувача;

оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;

відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі.



