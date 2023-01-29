    
Главная Новини Харкова Суспільство В Укрпошті можна отримати посилку без паспорта: умови
29.01.2023  21:20   Віталій Хінєвіч

В Укрпошті можна отримати посилку без паспорта: умови

Нововведення значно спростить і пришвидшить процедуру.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS.
 
Нововведення діятиме за умови, якщо:
 
  • вказано номер телефону отримувача;
  • оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;
  • відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі.


Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  укрпошта, правила
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.12 Суспільство Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі 21.12 Суспільство Укрпошта випустить поштову марку «Щедрик. Carol of the Bells» 20.12 Суспільство «Укрпошта» продовжує відновлювати свою роботу у Харківській області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 