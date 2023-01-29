В Укрпошті можна отримати посилку без паспорта: умови

Нововведення значно спростить і пришвидшить процедуру.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі.
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Більшість людей сьогодні керуватимуться насамперед своїми особистими інтересами і лише в десяту чергу – такими словами, як «борг», «обов'язок», «професіоналізм».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
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