26.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Потяг «Одеса-Харків» затримується у дорозі

Затримка в дорозі поїздів сталася через знеструмлень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

В результаті знеструмлень на Одещині, Львівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині: з затримкою понад 30 хвилин прямують 6 поїздів:

№77/78 Ковель — Одеса (+1 год 07 хв);

№743/744 Київ — Львів (+54 хв);

№91/92 Одеса — Харків (+42 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (+42 хв);

№787/788 Шостка — Київ (+30 хв).

Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно завершено, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу. Пасажирів просять стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.



