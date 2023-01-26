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26.01.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Потяг «Одеса-Харків» затримується у дорозі

Затримка в дорозі поїздів сталася через знеструмлень.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
В результаті знеструмлень на Одещині, Львівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині: з затримкою понад 30 хвилин прямують 6 поїздів:
 
  • №77/78 Ковель — Одеса (+1 год 07 хв);
  • №743/744 Київ — Львів (+54 хв);
  • №91/92 Одеса — Харків (+42 хв);
  • №191/192 Одеса — Краматорськ (+42 хв);
  • №787/788 Шостка — Київ (+30 хв).
 
Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно завершено, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу. Пасажирів просять стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, харків, поїзд
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