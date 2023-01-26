26.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч
Потяг «Одеса-Харків» затримується у дорозі
Затримка в дорозі поїздів сталася через знеструмлень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрзалізницю.
В результаті знеструмлень на Одещині, Львівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині: з затримкою понад 30 хвилин прямують 6 поїздів:
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№77/78 Ковель — Одеса (+1 год 07 хв);
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№743/744 Київ — Львів (+54 хв);
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№91/92 Одеса — Харків (+42 хв);
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№191/192 Одеса — Краматорськ (+42 хв);
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№787/788 Шостка — Київ (+30 хв).
Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно завершено, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу. Пасажирів просять стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.
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