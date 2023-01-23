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23.01.2023  20:03   Дмитро Колонєй

Юні хіміки з Харкова перемогли на всеукраїнських змаганнях (фото)

Національний турнір, на якому триумфували учні з Харкова дистанційно проходив на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Перемогли на всеукраїнских змаганнях юні хіміки з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харківські школярі стали переможцями XXVIII Всеукраїнського турніру юних хіміків, який дистанційно проходив з 15 по 18 січня на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
 
 
У турнірі взяли участь 12 команд з різних областей України. Харків представляли три команди.  
 
Перемогли на всеукраїнских змаганнях юні хіміки з Харкова
 
Переможцем турніру стала збірна команда «Харків Салтівка», а  друге місце між собою розділили команда учнів 10-х класів гімназії №14 та збірна команда «Харків Новобаварський». 
 
Перемогли на всеукраїнских змаганнях юні хіміки з Харкова
 
Також харківські школярі отримали дипломи в особистій першості:
  • диплом І ступеня нагороджено ученицю 11 класу гімназії №144 Еліну Камалову,
  • дипломи ІІ ступеня отримали учень 11 класу спеціалізованої школи №162 Денис Волошко  та учень 10 класу гімназії №14 Нікіта Ісаєв,
  • дипломи ІІІ ступеня - учень 11 класу гімназії №23 Данило Гунько, учениця 11 класу школи №28 Олена Рудичева, учні 10 класу гімназії №14 Борис Краснокутський та Владислава Іванова.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, хімія, харьков
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