23.01.2023 20:03 Дмитро Колонєй
Юні хіміки з Харкова перемогли на всеукраїнських змаганнях (фото)
Національний турнір, на якому триумфували учні з Харкова дистанційно проходив на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, Харківські школярі стали переможцями XXVIII Всеукраїнського турніру юних хіміків, який дистанційно проходив з 15 по 18 січня на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
У турнірі взяли участь 12 команд з різних областей України. Харків представляли три команди.
Переможцем турніру стала збірна команда «Харків Салтівка», а друге місце між собою розділили команда учнів 10-х класів гімназії №14 та збірна команда «Харків Новобаварський».
Також харківські школярі отримали дипломи в особистій першості:
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диплом І ступеня нагороджено ученицю 11 класу гімназії №144 Еліну Камалову,
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дипломи ІІ ступеня отримали учень 11 класу спеціалізованої школи №162 Денис Волошко та учень 10 класу гімназії №14 Нікіта Ісаєв,
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дипломи ІІІ ступеня - учень 11 класу гімназії №23 Данило Гунько, учениця 11 класу школи №28 Олена Рудичева, учні 10 класу гімназії №14 Борис Краснокутський та Владислава Іванова.
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