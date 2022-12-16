16.12.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

16 грудня ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що за оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака росії на енергосистему України.

«Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог “Правил ринку електроенергії”. Він стосується виключно ринкових операцій.

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди», - розповіли в Укренерго.