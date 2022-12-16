16.12.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області з-під завалів врятували собаку

Окупанти здійснили ракетний удар по Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 16 грудня близько 7 ранку окупанти завдали ракетний удар по Куп‘янську. Попередньо, ракетами типу С-300. Пошкоджено лікарню та аптеку.

У лікарні проживав собака. Під час обстрілу його завалило, але правоохоронці спільно з працівниками ДСНС дістали собаку та врятували йому життя.

Хазяйка собаки зраділа порятунку свого домашнього улюбленця та висловила щиру вдячність за оперативне реагування та людське співчуття.

Крім того, 15 грудня російські військові обстріляли с. Подоли на Куп‘янщині. Зазнало руйнувань господарське приміщення площею понад 30 кв. метрів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).