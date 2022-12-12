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12.12.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками

Рятувальники застерігають про зростання кількості пожеж через неправильне користування газовими пальниками.

Рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 — у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало — 6.
 
Рятувальники закликають приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:
 
  • купувати лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу;
  • неухильно дотримуватись інструкції виробника; 
  • газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція;
  • завжди перевіряти цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину;
  • не допускати потрапляння на балони сонячних променів та тримати їх далі від дії високих температур.

Нагадаємо, розмінування Харківщини: майже півсотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу.

Источник:   ДСНС України
 Тэги:  происшествие
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