В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками

Рятувальники застерігають про зростання кількості пожеж через неправильне користування газовими пальниками.
Нагадаємо, розмінування Харківщини: майже півсотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу.
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Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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