08.12.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми України

Найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

«Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням »,- зазначили в Укренерго.

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи.

Таким чином, ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В м.Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.