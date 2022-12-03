03.12.2022 10:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають пошкодження на трубопроводах

Комунальники продовжують оперативно відновлювати подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 2 грудня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники, незважаючи на складнощі, пов'язані із ворожою агресією, продовжують оперативно відновлювати подачу води. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного господарства виконують висококваліфіковані майстри. Бригади АВР широко використовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Все це дає змогу досягти необхідного результату.

Ось і сьогодні, 3 грудня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 20 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

У свою чергу, спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».