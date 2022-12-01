01.12.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники звернулися до патрульної поліції з приводу паркування авто

Комунальники просять посилити контроль за дотриманням правил паркування транспортних засобів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни близько 150-160 одиниць різної спецтехніки КП «КВПВ» щодня виїжджає на вулиці Харкова для підтримання санітарних норм, забезпечення життєдіяльності та чистоти в місті. Проте проїзду спецтранспорту часто перешкоджають припарковані автомобілі у дворах багатоквартирних будинків.

На КП «КВПВ» підкреслили, що власники автотранспортних засобів порушують Правила дорожнього руху України, де пунктом 15.10.(е) забороняється стоянка транспортних засобів ближче ніж 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів. Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що у зв’язку з тим, що хаотичне паркування набуло масового характеру, КВПВ звернулося до Управління патрульної поліції в Харківській області з проханням посилити контроль за дотриманням правил паркування у Харкові.