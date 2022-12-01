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01.12.2022  11:30   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники звернулися до патрульної поліції з приводу паркування авто

Комунальники просять посилити контроль за дотриманням правил паркування транспортних засобів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з початку повномасштабної війни близько 150-160 одиниць різної спецтехніки КП «КВПВ» щодня виїжджає на вулиці Харкова для підтримання санітарних норм, забезпечення життєдіяльності та чистоти в місті. Проте проїзду спецтранспорту часто перешкоджають припарковані автомобілі у дворах багатоквартирних будинків.
 
На КП «КВПВ» підкреслили, що власники автотранспортних засобів порушують Правила дорожнього руху України, де пунктом 15.10.(е) забороняється стоянка транспортних засобів ближче ніж 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів. Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що у зв’язку з тим, що хаотичне паркування набуло масового характеру, КВПВ звернулося до Управління патрульної поліції в Харківській області з проханням посилити контроль за дотриманням правил паркування у Харкові.
 
Нагадаємо, з 1 грудня у Харкові відкриваються пункти видачі гарячої їжи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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