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20.11.2022  21:40   Віталій Хінєвіч

Харківські правоохоронці допомогли водієві ліквідувати спалах (відео)

Поліцейські проїжджали вулицею Ахсарова і побачили на узбіччі автомобіль.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що харківські поліцейські помітили на узбіччі автомобіль ЗАЗ, у якого раптово спалахнув підкапотний простір. Інспектори негайно зупинились, аби допомогти водію.
 
«Патрульні Олексій Терновський, Михайло Бабін, Руслан Остапчук та Влад Головаш миттю дістали вогнегасник зі службового авто та загасили вогонь. Дякуємо поліцейським за пильність та злагоджені дії. Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.
 
Друзі, вирушаючи в дорогу, обов'язково перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу»,- розповіли в патрульній поліції.
 

Нагадаємо, у Харківській області горів храм.

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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