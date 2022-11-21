Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ, але не сильно, і продовжиться до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як 0°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 93%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 85%. Температура повітря +4°...+7°C (відчувається як +2°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
21 листопада відзначається Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”.
У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.
Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше, на свіжу голову. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ, але не сильно, і продовжиться до пізнього вечора.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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