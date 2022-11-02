    
Главная Новини Харкова Медицина Лікарі їздять селами Харківської області та надають допомогу людям
02.11.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Лікарі їздять селами Харківської області та надають допомогу людям

У Харківській області працюють мобільні медичні команди.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що у семи областях України, зокрема й у Харківській, запустили проєкт «Мобільні медичні команди». Лікарі їздять до сіл, консультують та обстежують хворих, безкоштовно надають ліки.
 
На Харківщині в мобільних медичних командах працюють 4 сімейні лікарі, які вже побували в Мереф'янській, Борівській і Савинській громадах. 
 
Мета проєкту — допомогти людям, які не мають можливості добратися до лікарні, розповідають у громадській організації "Академія сімейної медицини України". Медики виїжджають у віддалені населені пункти. Проводять консультації, вимірюють тиск, визначають рівень цукру в крові. Ба більше, за потреби надають безкоштовно необхідні медикаменти.
 
«Війна загострила наявні хвороби у населення і додала нові проблеми зі здоров’ям. Навантаження на первинну ланку, вочевидь, зросло як за рахунок переселенців, так і брак кадрів, тому діяльність мобільних команд актуальна як ніколи. Вже перші результати нашого проєкту показали гостру потребу людей з хронічними захворюваннями в мобільній допомозі сімейних лікарів», — розповідає членкиня «АСМУ» Ірина Волошина.
 
Мобільні команди зосереджені на таких недугах як обструктивне захворювання легенів, бронхіальна астма, гіпертонія, серцево-судинні захворювання, епілепсія, судоми та хвороби щитовидної залози.
 
Про заплановані візити жителів сіл повідомляють старости. Інформацію також поширюють на сторінках місцевих амбулаторій у соцмережах.
 
Проєкт втілюють за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.
 
Нагадаємо, в Ізюмі працює мобільний будинок для медичних бригад.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Надзвичайні події Під Харковом зловили двох колаборантів (фото) 02.11 Дороги та транспорт З Харкова до Куп'янського району курсуватиме рейковий автобус 02.11 Надзвичайні події Діти займалися небезпечною справою у Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 