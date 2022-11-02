02.11.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Лікарі їздять селами Харківської області та надають допомогу людям

У Харківській області працюють мобільні медичні команди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що у семи областях України, зокрема й у Харківській, запустили проєкт «Мобільні медичні команди». Лікарі їздять до сіл, консультують та обстежують хворих, безкоштовно надають ліки.

На Харківщині в мобільних медичних командах працюють 4 сімейні лікарі, які вже побували в Мереф'янській, Борівській і Савинській громадах.

Мета проєкту — допомогти людям, які не мають можливості добратися до лікарні, розповідають у громадській організації "Академія сімейної медицини України". Медики виїжджають у віддалені населені пункти. Проводять консультації, вимірюють тиск, визначають рівень цукру в крові. Ба більше, за потреби надають безкоштовно необхідні медикаменти.

«Війна загострила наявні хвороби у населення і додала нові проблеми зі здоров’ям. Навантаження на первинну ланку, вочевидь, зросло як за рахунок переселенців, так і брак кадрів, тому діяльність мобільних команд актуальна як ніколи. Вже перші результати нашого проєкту показали гостру потребу людей з хронічними захворюваннями в мобільній допомозі сімейних лікарів», — розповідає членкиня «АСМУ» Ірина Волошина.

Мобільні команди зосереджені на таких недугах як обструктивне захворювання легенів, бронхіальна астма, гіпертонія, серцево-судинні захворювання, епілепсія, судоми та хвороби щитовидної залози.

Про заплановані візити жителів сіл повідомляють старости. Інформацію також поширюють на сторінках місцевих амбулаторій у соцмережах.

Проєкт втілюють за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

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