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31.10.2022  16:36   

Шляховики відновили вулицю Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили вулицю Пастера шляховики Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства виконали поточний ремонт проїжджої частини на вул. Луї Пастера - на ділянці від вул. Роганської до вул. Грицевця.

 

Тэги:  ремонтдорог, улица пастера, харьков, хтз
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