Шляховики відновили вулицю Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства виконали поточний ремонт проїжджої частини на вул. Луї Пастера - на ділянці від вул. Роганської до вул. Грицевця.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Хелловін.
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