31.10.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області водоймища огляне спеціальна робоча група

До складу робочої групи увійдуть представники органів водного господарства, науковці та екологи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що у Харківській області створять робочу групу, яка проводитиме огляд водних об'єктів.

«Наразі важливо проводити системну роботу щодо вивчення наслідків для водних та інших природоохоронних об’єктів від бойових дій та інших забруднень. До речі, крім місцевих фахівців, вивчати стан водойм будуть і міжнародні природоохоронні організації», - повідомив директор Департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета.

Зокрема, підвищена увага буде приділена стану Оскільського водосховища. Це один із найбільших цілісних природних комплексів у системі екомережі Харківської області. Наразі водойма значно обміліла через підрив греблі, який відбувся 2 квітня – в перші дні окупації Ізюмського району.

За попередніми оцінками, близько 355 млн м куб води було скинуто з водосховища, в результаті чого було оголено 9 тис. га дна.

Андрій Нерета нагадав, що водойма частково забезпечує питною водою населені пункти Донецької області. Гідроспоруда перебуває на балансі КП Донецької обласної ради «Вода Донбасу». Саме балансоутримувач ініціює дослідження стану дамби, вивчення руйнувань та можливості подальшого відновлення гідроспоруди. Проте спочатку повинно бути проведене розмінування прилеглої до водосховища території.

Шкода, яка була завдана водному об’єкту, також може бути підрахована після відновлення доступу до водосховища. Обрахунок шкоди - компетенція Державної екологічної інспекції.