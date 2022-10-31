31.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Нова пошта продовжує відкривати відділення у Польщі

Компанія відкрила у Польщі вже 6 відділень, щоб українці могли відправляти посилки додому та отримувати від родичів і друзів так само легко, як вони це звикли робити в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що компанія відкрила ще 3 нових відділення у Варшаві та друге у Кракові.

У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Операторами працюють українці зі знанням польської мови.

Розрахуватися за посилку може тільки відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay у відділенні.

Міжнародні посилки мають певні митні правила. Заборонено митними службами до пересилання тютюн, алкоголь, ліки і вітаміни, парфуми, продукти харчування з особливими умовами зберігання, наркотичні речовини, гроші, товари військового призначення, насіння тощо. Повний перелік заборонених речей можна подивитись за цим посиланням

Термін доставки від 5 днів. Адреса та графік роботи відділень Nova Post у Польщі за цим посиланням