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31.10.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Нова пошта продовжує відкривати відділення у Польщі

Компанія відкрила у Польщі вже 6 відділень, щоб українці могли відправляти посилки додому та отримувати від родичів і друзів так само легко, як вони це звикли робити в Україні.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що компанія відкрила ще 3 нових відділення у Варшаві та друге у Кракові.
 
У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Операторами працюють українці зі знанням польської мови.
 
Розрахуватися за посилку може тільки відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay у відділенні.
 
Міжнародні посилки мають певні митні правила. Заборонено митними службами до пересилання тютюн, алкоголь, ліки і вітаміни, парфуми, продукти харчування з особливими умовами зберігання, наркотичні речовини, гроші, товари військового призначення, насіння тощо. Повний перелік заборонених речей можна подивитись за цим посиланням.
 
Термін доставки від 5 днів. Адреса та графік роботи відділень Nova Post у Польщі за цим посиланням.
 
Нагадаємо, у ДСНС створили «гарячу лінію» для психологічної підтримки українців.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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