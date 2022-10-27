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27.10.2022  15:10   Віталій Хінєвіч

Лінії електропередач відновлюють у Харківському районі

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" розпочали роботи з відновлення повітряної лінії 110 кВ у Дергачівській громаді.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що ремонт енергетичної артерії дозволить заживити селище Слатине Харківського району та прилеглі населені пункти.
 
"Терміни підключення прогнозувати важко через бойові дії, а також роботу саперів. Так, на цій ділянці вже знаходили протипіхотні міни. Військовим доводиться застосовувати спеціальну техніку для розмінування, і в цьому випадку час на відновлення мережі може збільшуватися", - зазначив начальник Харківського високовольтного РЕМ Олександр Ганус.
 
Він нагадав, що фахівці його підрозділу нещодавно відновили важливу високовольтну лінію 110 кВ у напрямку Вовчанська, яка також суттєво постраждала внаслідок ворожих обстрілів.
 
"Роботи тривали десь місяць. Працювали близько 20-ти енергетиків із залученням спецтехніки. Ми відновили близько 20 км лінії, що дозволило повернути світло до таких населених пунктів, як Вовчанськ, Графське, Білий Колодязь, Приколотне, Великий Бурлук, Артемівка та прилеглих до них сіл", - зазначив Олександр Ганус.
 
Роботи з відновлення пошкоджених електричних мереж тривають.
 
Нагадаємо, фахівці поновили газопостачання ще в одному населеному пункті Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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