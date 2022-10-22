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22.10.2022  13:48   Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідували серьозні аварії на мережах Харкова

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» цього підприємства напередодні ліквідували 14 пошкоджень на трубопроводах і облаштували чотири оглядові колодязі.
 
Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники усунули два серйозні пошкодження на водоводі діаметром 600 мм на вул. Роганській.
 
За словами начальника районної служби водопровідних мереж Володимира Сундука, трубопровід забезпечує водопостачанням половину мешканців району.
 
«Відновлювальні роботи провели, не відключаючи мешканців від послуги. Ретельно спланували комплекс заходів, підготували необхідну спецтехніку, обладнання, матеріали та виконали ремонт у встановлені терміни. Також на цьому водоводі облаштували оглядовий колодязь», - зазначив Володимир Сундук.
 
 22 жовтня 2022 року, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 18 пошкоджених ділянках трубопроводів. Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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