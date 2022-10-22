22.10.2022 13:03 Дмитро Колонєй

Злочини окупантів: російський снайпер вбив маленьку дівчинку на Харківщині (фото)

На Харківщині правоохоронці задокументували злочини загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, 25 лютого 2022 року дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь.

Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

26 лютого 2022 року окупанти застрелили 40-річного місцевого жителя. Зловмисникам не сподобалося, що чоловік проводив відеозйомку безладу та мародерства у місцевому магазині, який вчиняли російські військові. Його вбили пострілом у голову. Загиблого поховали родичі на місцевому цвинтарі.

На місцях поховань правоохоронці вилучили тіла двох загиблих, зібрали речові докази і направили на експертне дослідження.