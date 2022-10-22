    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 22 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
22.10.2022  08:37   Дмитро Колонєй

Харків на ранок 22 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 на 22 жовтня зафіксовано чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


Харків на ранок 22 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС України, за добу з 21 по 22 жовтня 2022 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС  здійснили  25 оперативних виїздів, з яких: 
  • 13 – на ліквідацію пожеж, з них 4 трапились внаслідок бойових дій;
  • 2 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 6– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
  • 4 – інших виїзди.
По одній пожежі, спричиненій влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в
  • Харківському,
  • Куп'янському,
  • Чугуївському районах області
  • Київському районі Харкова.
Горіли 2 приватні житлові будинки, автомобіль і підприємство.
 
Близько 8:00 ворог здійснив ракетний обстріл Київського району Харкова. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури. 6 осіб зазнали поранень. Двома годинами пізніше внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова ще 3 людей отримали поранення.
 
Двоє чоловіків загинули на пожежах, що трапились через необережність під час паління. Перший випадок трапився о 09:13 у м. Мерефа Харківського району, другий – о 18:15 в м. Ізюм Ізюмського району. Жертвами власної необачності стали відповідно чоловіки 65-ти і 76-ти років. В обох випадках горіли домашні речі у квартирах. Обидві пожежі оперативно були ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
 
Вже 22 жовтня о 05:34 трапилась чергова побутова пожежа, на якій 82-річна жінка отримала опіки. Подія сталась у приватній оселі у селі Коробочнике Чугуївського району. Там горіла газова плита на площі 1 кв.м. Причина загоряння встановлюється.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 32 т води.
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Надзвичайні події Харків на ранок 21 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.10 Надзвичайні події У Харкові - вибухи 20.10 Надзвичайні події Харків на ранок 20 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 