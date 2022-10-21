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21.10.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію у Харкові

Окупанти продовжують обстрілювати місто.

Ігор Терехов
 
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти постійно здійснюють обстріли Харкова.
 
«Обстріли відбуваються з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Сьогоднішній день не був винятком. З самого ранку був обстріляний один з районів міста Харкова. Було два потужні обстріли. Перший, після чого була пауза та другий обстріл. У результаті 9 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарні, лікарі надають допомогу», - повідомив Ігор Терехов.
 
Крім цього, за словами Ігоря Терехова, руйнування через ворожий обстріл отримало промислове підприємство. Однак, незважаючи на дії ворога, життя в місті не зупиняється.
 
«Незважаючи на обстріл, життя в місті не зупиняється. Сьогодні працюють за розкладом магазини, аптеки. Працює громадський транспорт, працює метрополітен», - зазначив Ігор Терехов.
 
Окрему увагу Харків приділяє економії електроенергії.
 
«Ми перейшли до режиму дуже жорсткої економії електроенергії. Тому що ми розуміємо, що загалом електроенергії не вистачає по країні. Ми збільшили інтервал руху електротранспорту, метрополітену. Я також звернувся до харків'ян із проханням максимально економити електроенергію», - додав Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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