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20.10.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова щоденно виконують понад півсотні заявок містян

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Комунальники Харкова щоденно виконують понад півсотні заявок містян
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади Комплексу «Харківводовідведення», щодня виконують понад 50 заявок, які надходять від жителів Немишлянського району. 
 
За інформацією начальник районної дільниці Іоланти Дикої, пильну увагу ремонтники приділяють харків'янам, які повертаються з вимушеної евакуації до рідного міста. 
 
«На жаль, і в нашому районі не обійшлося без серйозних руйнувань житлового фонду. Зокрема, під ворожі обстріли потрапили деякі будинки на вул. Танкопія та вул. Краснодарській. Після проведення комплексних ремонтно-відновлювальних робіт до квартир повертаються мешканці, а ми оперативно підключаємо їх до внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення», - зазначила Іоланта Дика. 
 
Також вона наголосила, що велику увагу підрозділ приділяє і профілактичній роботі на внутрішньобудинкових мережах, что дозволяє уникнути багатьох аварійних ситуацій. Так, своєчасно відновлена ​​система зливової каналізації не дозволить підтопити квартири під час дощів.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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