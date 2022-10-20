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20.10.2022  15:51   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка пропагувала дії країни-агресорки

Під Харковом повідомлено про підозру жінці у співпраці з окупантами.

Пропагувала дії країни-агресорки жінка під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня 2022 року публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні. Вона надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком». 
 
Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України. 
 
Прокурори викрили жінку та повідомили їй про підозру.
 
Досудове розслідування проводить СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательница, харьков
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