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18.10.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

Каразінці мають успіх у відбірковому турнірі до чемпіонату світу–2024 з футзалу

Каразінці в складі збірної вдало стартували на відбірковому турнірі до чемпіонату світу з футзалу.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 
Повідомляється, що збірна команда України, у складі якої виступали троє вихованців футзальної секції Каразінського університету: Даниїл Абакшин (факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем), Ярослав Лебідь та Сергій Малишко (економічний факультет), — вдало розпочала відбірковий турнір до чемпіонату світу–2024 з футзалу.
 
7 та 11 жовтня в Латвії українці перемогли команди Косова (3:1) та Нідерландів (4:2). З Латвії везуть не лише переможні бали, а й невеличкий внесок у майбутню перемогу України.
 
Гравці та тренери національної чоловічої збірної України вирішили спрямувати свої преміальні за звитяги у матчах основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу–2024 над Косовом та Нідерландами на придбання позашляховика для ЗСУ.
 
Незабаром авто буде передане до однієї з військових частин, яка наразі перебуває на передовій.
 
Нагадаємо, харків'яни проведуть у Польщі Міжнародний хокейний турнир.
 
Источник:   Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 Тэги:  харьков, спорт
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