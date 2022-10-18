18.10.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Каразінці мають успіх у відбірковому турнірі до чемпіонату світу–2024 з футзалу

Каразінці в складі збірної вдало стартували на відбірковому турнірі до чемпіонату світу з футзалу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Повідомляється, що збірна команда України, у складі якої виступали троє вихованців футзальної секції Каразінського університету: Даниїл Абакшин (факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем), Ярослав Лебідь та Сергій Малишко (економічний факультет), — вдало розпочала відбірковий турнір до чемпіонату світу–2024 з футзалу.

7 та 11 жовтня в Латвії українці перемогли команди Косова (3:1) та Нідерландів (4:2). З Латвії везуть не лише переможні бали, а й невеличкий внесок у майбутню перемогу України.

Гравці та тренери національної чоловічої збірної України вирішили спрямувати свої преміальні за звитяги у матчах основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу–2024 над Косовом та Нідерландами на придбання позашляховика для ЗСУ.

Незабаром авто буде передане до однієї з військових частин, яка наразі перебуває на передовій.