18.10.2022 12:24 Рита Парфенова

Викрадений автомобіль знайшли у Харкові за особливою прикметою

Автівку, яку розшукували за незаконне заволодіння, виявили харківські патрульні.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-слубу Патрульної поліції, під час патрулювання на вулиці Малиновського увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль ЗАЗ, який мав пошкодження скла.



Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Поліцейськи перевірили VIN номер та виявили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

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Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадаємо, по Харкову каталися на мотоциклі, який був у міжнародного розшуку