16.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

ГУР гарантує 100 тисяч доларів за полоненого терориста Гіркіна

Російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що ГУР гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Довідка: Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

ГУР МО наголошує: жоден військовий злочинець не уникне покарання.

Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Нагадаємо, від ворожого снаряду загинув мешканець прикордонної громади Харківщини.