16.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч
ГУР гарантує 100 тисяч доларів за полоненого терориста Гіркіна
Російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Повідомляється, що ГУР гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.
Довідка: Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
ГУР МО наголошує: жоден військовий злочинець не уникне покарання.
Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
Нагадаємо, від ворожого снаряду загинув
мешканець прикордонної громади Харківщини.
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