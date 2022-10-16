16.10.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Дороги Харківської області розчищають від наслідків бойових дій

Дорожники продовжують працювати над забезпеченням проїзду на деокупованій частині Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що з вересня шляховики працюють у посиленому режимі. Ведуться роботи по забезпеченню проїзду на маршрутах до населених пунктів, що тривалий час були під окупацією. Необхідно швидко налагодити логістику для гуманітарних вантажів, медиків та комунальників.

За цей час вдалося очистити дороги державного значення та розпочати прибирання міст Ізюм, Балаклія та Куп’янськ, розчищено 410 км доріг Харківської області.

«Однією з важливих задач для дорожників є налагодження транспортного сполучення через підірвані мости. Сім тимчасових переправ вже функціонує, ще шість – будується.

На більшості доріг підрядні організації працюють над ліквідацією ямковості, також демонтують зруйновані мости, продовжують прибирати військову та цивільну згорілу техніку, очищати дорожнє покриття, будувати тимчасові переправи та об'їзні дороги»,- розповіли в Міністерстві інфраструктури України.