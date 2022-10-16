16.10.2022 08:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знищили 555 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів.



У Харківській області знищили 555 вибухонебезпечних предметів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що за добу з 15 по 16 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами (Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Зибине);

2 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу на пожежах було травмовано 2 осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 555 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 54 т води.

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області.