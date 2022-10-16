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16.10.2022  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів України.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що на Слобожанському напрямку окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.
 
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
 
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 
 
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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