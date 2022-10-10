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10.10.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

«Ранок важкий. Маємо справу з терористами»-Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, повідомивши про обстріли міст.

Зеленський
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний канал Президента України - Володимира Зеленського.
 
«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені.
 
Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь.
Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.
 
Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.
 
Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки.
 
І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього»,- звернувся до українців Володимир Зеленський.
 
Источник:   Володимир Зеленський
 Тэги:  владимир зеленский
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