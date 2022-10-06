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06.10.2022  18:11   Дмитро Колонєй

Понад 6 тисяч кубометрів відходів вивозять з Харкова щодня

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», за тиждень, з 29 вересня по 5 жовтня 2022 року працівники підприємства вивезли з міста Харкова понад 45,9 тис. куб. м відходів усіх видів.
 
За цей час було вивезено:
  • 38,3 тис. куб. м твердих побутових відходів,
  • 2,9 тис. куб. м великогабаритних відходів самоскидами і навантажувачами та
  • 4,6 тис. куб. м відходів  бункерами.
Також підприємство вивозить   опале листя, яке, на відміну від звичайних побутових відходів, збирається у спеціальні компостні ями.
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що зі збільшенням кількості харків'ян, які повертаються до міста, збільшилася і кількість особистого автотранспорту, і безладне паркування автомобілів у дворах багатоповерхових будинків стало критичною проблемою для підприємства. Тому директор звертається до містян з проханням поважати роботу КП і паркувати свої авто так, щоб не заважати проїзду великогабаритної спецтехніки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, харьков
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