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30.09.2022  17:58   Дмитро Колонєй

Комунальники моніторять стан злив і кронують аварійні дерева у Харкові

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Моніторять стан злив і кронують аварійні дерева комунальники у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», працівники підприємства

  • відремонтували дощоприймальний колодязь у пров. Вірменському,
  • прочистили від мулу колектор по вул. Калініна та
  • кронували аварійні дерева по вул. Скобелівській.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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