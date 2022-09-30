30.09.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіло чоловіка

Правоохоронці знайшли тіло людини із тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 29 вересня криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції провели ексгумацію тіла.

Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища в місті Балаклія військовослужбовці рф 5 серпня під час окупації населеного пункту.

Під час попереднього огляду загиблого встановлено, що померлим є чоловік приблизно 50 років, середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. У чоловіка виявлені тілесні ушкодження, що ймовірно свідчить про катування.

«Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про особу загиблого, просимо повідомити до поліції за тел. 050-416-80-81 (чергова частина ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області)»,- звернули себе до громадян правоохоронці.