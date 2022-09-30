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30.09.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіло чоловіка

Правоохоронці знайшли тіло людини із тілесними ушкодженнями.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 29 вересня криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції провели ексгумацію тіла.
 
Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища в місті Балаклія військовослужбовці рф 5 серпня під час окупації населеного пункту.
 
Під час попереднього огляду загиблого встановлено, що померлим є чоловік приблизно 50 років, середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. У чоловіка виявлені тілесні ушкодження, що ймовірно свідчить про катування.
 
«Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про особу загиблого, просимо повідомити до поліції за тел. 050-416-80-81 (чергова частина ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області)»,- звернули себе до громадян правоохоронці.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Вовчанськ.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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