24.09.2022 09:45 Віталій Хінєвіч
Укрзалізниця збільшує кількість рухомого складу до Балаклії: як курсуватимуть потяги
Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з 24 вересня поїде одразу два.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрзалізницю.
Повідомляється, що поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33.
З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.
Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.
Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
Квитки вартістю 29 гривень можна придбати в касах та на борту.
Крім цього зазначається, що залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:
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на напрямку Харків — Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;
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на дільниці Харків — Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
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на дільниці Занки — Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.
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