    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Укрзалізниця збільшує кількість рухомого складу до Балаклії: як курсуватимуть потяги
24.09.2022  09:45   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця збільшує кількість рухомого складу до Балаклії: як курсуватимуть потяги

Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з 24 вересня поїде одразу два.

Укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. 
З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.
 
Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.
 
Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
 
Квитки вартістю 29 гривень можна придбати в касах та на борту.
 
Крім цього зазначається, що залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області: 
 
  • на напрямку Харків — Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;
  • на дільниці Харків — Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
  • на дільниці Занки — Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Надзвичайні події Рятувальники усувають наслідки ворожих обстрілів 24.09 Надзвичайні події У Харківській області внаслідок ворожих дій поранено дітей 24.09 Армія Окупанти обстрілювали з танків та мінометів Харківську область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 