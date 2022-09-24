24.09.2022 09:45 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця збільшує кількість рухомого складу до Балаклії: як курсуватимуть потяги

Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з 24 вересня поїде одразу два.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33.

З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.

Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Квитки вартістю 29 гривень можна придбати в касах та на борту.

Крім цього зазначається, що залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:

на напрямку Харків — Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;

на дільниці Харків — Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;

на дільниці Занки — Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.