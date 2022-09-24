24.09.2022 09:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники усувають наслідки ворожих обстрілів

За добу з 23 по 24 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Рятувальники усувають наслідки ворожих обстрілів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Там деблоковано генератор, насос та розчищено 20 т залишків будівельних конструкцій. За допомогою електростанції потужністю 600 кВт енергоживлення отримали 300 мешканців 6-ти багатоповерхівок.

У м. Ізюм також продовжились аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій будівлі школи № 4 та Приладобудівному заводі. Рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розібрали близько 90 т елементів споруди, розчистили територію від 50 т залишків будівельних конструкцій. Також продовжувались роботи щодо розбору завалів зруйнованого ліцею №12. Рятувальники демонтували 20 залізобетонних плит перекриття на 1-му і 2-му поверхах, розчистили навколишню територію від будівельного сміття та наслідків перебування окупаційних військ.

Місцевому населенню надавались будівельні матеріали для ремонту їхніх осель. Психологи ДСНС активно працюють з постраждалими від окупації людьми, надаючи необхідну психологічну допомогу.

Сили зведеного загону також залучались в роботах з ексгумації тіл у місцях масового поховання людей, вбитих загарбниками, виконують інші поставлені задачі.

Піротехнічні підрозділи зведеного загону залучались 67 разів задля обстеження та очищення звільнених територій. Працювало 26 розрахунків: 133 осіб особового складу та 50 одиниць техніки. Ними обстежено площу біля 12 га та знешкоджено 578 вибухонебезпечних предметів. В першу чергу піротехніки розміновують об’єкти критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, єлектро- мережі, а також виконують заявки від населення щодо виявлення ВНП.

Таким чином протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

3 – на аварійно-рятувальні роботи;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – чергування;

5 – інші виїзди.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожих дій поранено дітей.