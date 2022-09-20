У Харкові ліквідують наслідки ракетних ударів біля ХОДА (фото)

Перед Будинком Рад на вулиці Сумській, 39 комунальники проводять підготовчі роботи та відновлюють тротуари.
Про це повідомили у прес-службі Харківської міськради, передає РЕДПОСТ.
Робітники КП «Шляхрембуд» проводять підготовчі роботи та відновлюють асфальтобетонне покриття тротуарної частини на вул. Сумській, ліквідуючи наслідки обстрілу.
Також робочі прибирають міські магістралі від змету та сміття.
Нагадаємо, ввечері 28 серпня центр Харкова зазнав ракетного удару. Окупанти випустили по будівлі ХОВА дві ракети, ймовірно, С-300.
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Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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