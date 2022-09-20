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20.09.2022  15:25   Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки ракетних ударів біля ХОДА (фото)

Перед Будинком Рад на вулиці Сумській, 39 комунальники проводять підготовчі роботи та відновлюють тротуари.

У Харькові перед будівленю ХОДА на вулиці Сумській, 39 комунальникивідновлюють тротуари

Про це повідомили у прес-службі Харківської міськради, передає РЕДПОСТ.

Робітники КП «Шляхрембуд» проводять підготовчі роботи та відновлюють асфальтобетонне покриття тротуарної частини на вул. Сумській, ліквідуючи наслідки обстрілу.

У Харькові перед будівленю ХОДА на вулиці Сумській, 39 комунальникивідновлюють тротуари

Також робочі  прибирають міські магістралі від змету та сміття.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня центр Харкова зазнав ракетного удару. Окупанти випустили по будівлі ХОВА дві ракети, ймовірно, С-300.

У Харькові перед будівленю ХОДА на вулиці Сумській, 39 комунальникивідновлюють тротуариУ Харькові перед будівленю ХОДА на вулиці Сумській, 39 комунальникивідновлюють тротуариУ Харькові перед будівленю ХОДА на вулиці Сумській, 39 комунальникивідновлюють тротуари

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт дорог, харьков, агрессия россии
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