19.09.2022 19:18 Дмитро Колонєй

Католическая церковь взяла на себя большую миссию,- Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з послом Папи Римського.



Католическая церковь взяла на себя большую миссию,- Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся із польським церковним діячем, префектом Дикастерії (Департаменту) у справах милосердя Конрадом Краєвським.

У березні Папа Франциск направив Конрада Краєвського в Україну як спеціального посла разом із кардиналом Майклом Черні, який очолює папську канцелярію з питань міграції, благодійності, справедливості та миру.

Ігор Терехов подякував католицькій церкві та Папі Франциску за допомогу Україні.

«Католическая церковь взяла на себя большую миссию. Вы помогаете вынужденным переселенцам, оказываете такую необходимую людям гуманитарную помощь, поддерживаете украинцев духовно», - наголосив мер Харкова.

Зі свого боку Конрад Краєвський повідомив, що відвідав католицький храм на Салтівці, куди щоночі приходять близько 40 людей різних вірувань. Він зазначив, що зараз як ніколи важлива єдність усіх людей, і побажав Україні перемоги. За його словами, Папа Франциск зайняв позицію посла України та молиться за український народ.