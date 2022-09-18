18.09.2022 10:25 Віталій Хінєвіч

Деокупація Харківської області: вже зареєстровано 241 військовий злочин окупантів

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах.

Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 241 воєнний злочин.

«Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot»,- звернулися до громадян у Національній поліції України.