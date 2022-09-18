Деокупація Харківської області: вже зареєстровано 241 військовий злочин окупантів

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях Харківської області.
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Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися.
Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.
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