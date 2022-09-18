    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Деокупація Харківської області: вже зареєстровано 241 військовий злочин окупантів
18.09.2022  10:25   Віталій Хінєвіч

Деокупація Харківської області: вже зареєстровано 241 військовий злочин окупантів

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах.
 
Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 241 воєнний злочин.
 
«Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot»,- звернулися до громадян у Національній поліції України.
 
Нагадаємо, експерти оцінили стан медичної інфраструктури на деокупованій території Харківської області.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Надзвичайні події У Харківській області окупанти вбили медичних працівників та поранили пацієнтів лікарні 18.09 Надзвичайні події Окупанти з танка здійснили обстріл автомобіля в Харківській області 18.09 Надзвичайні події У Харківській області сталися пожежі внаслідок дій окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 