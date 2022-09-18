18.09.2022 10:43

Отзывы игроков про бк Вулкан Ставка

Появление сети Интернет кардинально изменило привычное течение жизни многих людей. Рынок беттинга не остался в стороне. В начале нулевых годов наблюдается резкий всплеск количества новых букмекерских контор, которые стали появляться, как «грибы после дождя». И в этом нет ничего удивительного, ведь для создания в сети работоспособного сайта букмекерской конторы достаточно иметь стартовый капитал и десяток толковых IT-специалистов. Нет надобности искать и арендовать помещения для работы ППС, нанимать, обучать и платить деньги персоналу. Весь процесс беттинга сейчас идет сугубо в «цифре».

Новые букмекерские конторы продолжают появляться каждый год, но процесс этот замедлился по причине перенасыщения рынка беттинга. Новым БК очень сложно выдержать высокую конкуренцию, многие из новых контор вскоре прекращают свою деятельность.

История БК Вулкан

Одной из таких новых БК является «Вулканбет». Но, в отличие от большинства новых контор, «Вулканбет» возник не на пустом месте. Наверняка игроки со стажем очень хорошо знают марку «Вулкан», под которой в девяностых годах работали едва ли не половина всех казино.

БК Вулканбет появился в 2019 году, и начал принимать ставки через сайт vulkanbet, оформив официальную лицензию. Чуть позже появился оффшорный аналог конторы vulkan.bet, доступ к которому возможен через Вулкан Ставка зеркало

К сожалению, легальный Вулкан не выдержал высокой конкуренции, и прекратил свое существование в 2021 году. Администрация легального Вулкана посчитала нецелесообразным продолжать свою деятельность, поскольку, те доходы, которые имела контора, не покрывали расходы, потраченные на покупку лицензии.

В сети продолжает действовать оффшорный Вулкан, который принимает ставки от жителей разных стран. Посещаемость сайта остается относительно невысокой, но она позволяет держаться «на плаву», поскольку стоимость оффшорной лицензии не столь высока, как. «Конек» БК Вулкан – киберспорт. Пожалуй, именно благодаря киберспортивной линии Вулкан еще существует. В Вулкане одна из лучших киберспортивных линий среди не специализированных контор.

Отзывы клиентов о БК Вулкан

В сети можно почитать достаточно много отзывов о Вулкане. Может показаться немного странным, но подавляющее число отзывов являются положительными. Клиенты отмечают хорошую киберспортивную линию (что соответствует действительности), быстрые и беспроблемные выплаты, удобный сайт. Сложно сказать, насколько эти отзывы соответствуют действительности, поскольку сайт vulkanbet.ru больше не принимает ставки.

Отзывов об оффшорном Вулкане в сети крайне мало. Это наводит на мысль о том, что администрация легального Вулкана, возможно, проводила специальную работу, направленную на создание позитивного имиджа о работе букмекера. Проверить это невозможно, но, такой вывод уместен, если сопоставить имеющиеся факты.

Насколько можно доверять отзывам

Отзывы можно назвать наиболее объективным способом оценить работу букмекера. Но, такое утверждение будет верным при одной существенной оговорке, что отзывы написаны объективно и беспристрастно, не носят заказной характер. Но, как отличить «настоящий» отзыв от «заказного». Универсального средства нет. Если «заказной» отзыв написан профессионально, проверить его достоверность очень сложно, практически невозможно. Единственный способ – это связаться с автором отзыва и попытаться с ним в личной беседе выяснить суть вопроса. Но, и это сделать зачастую не удается, да и мало кто этим будет заниматься.

Поэтому, остается лишь на «глазок» оценивать правдивость написанного отзыва, и сопоставлять основную массу положительных и негативных комментариев. Существует еще один объективный момент, который можно учитывать при изучении отзывов – это отношение количества отзывов к посещаемости сайта букмекера. Если это соотношение аномально высоко, скорее всего, большинство отзывов являются «заказными».

Также должно насторожить аномально большое количество позитивных отзывов. В лучшем случае количество положительных и негативных отзывов будут примерно сопоставимы.