18.09.2022 09:55 Віталій Хінєвіч

Експерти оцінили стан медичної інфраструктури на деокупованій території Харківської області

На звільнених територіях розпочали роботу команди медицини катастроф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що фахівці Міністерства охорони здоров’я одразу після звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованих території Харківської області розпочали «медичне рекогностування", яке тривало майже тиждень. Йдеться про дослідження території на предмет потреб у медичних послугах серед населення.

«Зараз наше головне завдання – надати медичну допомогу тим, хто потребує цього першочергово, особливо людям з хронічними захворюваннями, які тривалий час були позбавлені доступу до медичної допомоги. Для цього на звільнених територіях розпочали роботу команди медицини катастроф. Вони надають допомогу як стаціонарно, так і мобільними бригадами, відвідуючи населені пункти.

Також наразі визначаємо потребу у критично важливих лікарських засобах: інсулінах, гіпотензивних, препаратах тиреоїдної групи та формуємо гуманітарні вантажі. У територіальних громадах, де лікарні не мають можливості функціонувати або потрібно їх посилити – будемо розгортати з партнерами мобільні шпиталі", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно з результатами проведеного рекогностування, у кожній територіальній громаді медичні заклади мають значні пошкодження, деякі – майже повністю зруйновані.

Зокрема, у Балаклійській територіальній громаді, де раніше проживало 46 тисяч мешканців, а зараз мешкає близько 15 тисяч, залишилось п’ять лікарів стаціонару, які працюють у пристосованих приміщеннях, тому що приміщення лікарні заміноване та зруйноване, обладнання знищене та розграбоване російськими окупаційними військами. На первинній ланці працюють три лікарі, які надають первинну медичну допомогу. До окупації їх було 25.

Окрім того, в громаді відсутнє електро-, водо- та теплопостачання, також є проблеми із мобільним зв’язком та доступом до інтернету.

Інша громада, Шевченківська, потребує лікарів амбулаторної ланки, проте там майже повністю закрита потреба у фахівцях для медичної допомоги на стаціонарному етапі. Окрім того, як і в Балаклії, відсутні всі основні комунікації, до громади також ускладнений проїзд через зруйновані мости та дороги.

Складна ситуація з доступом до медичної допомоги також в Ізюмі. Фактично лікарня має критичні руйнування та не може наразі повноцінно функціонувати.

Загалом, у кожній громаді звільнених територій є проблеми із доступом до медичної допомоги, подекуди цей доступ покривається лише за рахунок екстреної медичної допомоги та команд медицини катастроф.

За результатами медичного рекогностування та профільної наради в МОЗ вже ухвалюються рішення щодо відновлення чи посилення медичної інфраструктури шляхом залучення додаткових команд медицини катастроф з її подальшим відновленням. Наразі в область вже доставили необхідні лікарські засоби.