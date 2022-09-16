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16.09.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

«Російський агресор знищує інфраструктуру» - Ігор Терехов

Комунальні служби працюють у повному обсязі.


«Російський агресор знищує інфраструктуру» - Ігор Терехов
Про це Ігор Терехов заявив у ефірі національного телемарафону. Передає РЕДПОСТ.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський агресор знищує інфраструктуру, щоб не дати пройти опалювальному сезону.
 
«Російський агресор знищує нам інфраструктуру, щоб не дати людям нормально перезимувати. Не дати людям нормально жити у місті Харків. Для цього розбивають трансформаторні підстанції, бомбардують нашими ТЕЦами, водогонами, бомбардують тепловими мережами», - повідомив Ігор Терехов.
 
Незважаючи на це комунальні служби працюють у повному обсязі та надають комунальні послуги людям.
 
«Ми готуємося дуже серйозно до опалювального сезону. Ми розуміємо, що це буде виклик для всіх харків'ян, усіх наших комунальних служб. Сьогодні ми робимо все для того, щоб пройти цей опалювальний сезон більш-менш на належному рівні», - зазначив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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