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16.09.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення у Харківській області

З 19 вересня вийде на маршрут низка поїздів.

поїзд УЗ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що з 19 вересня почнуть курсувати поїзди сполученням Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.
 
До Дергачів курсуватимуть такі поїзди:
 
  • №6002/6001 відправлятиметься з Харкова о 06:45, прибуватиме до Дергачів о 07:22. Зворотно зі станції Дергачі вирушатиме о 07:42 та прибуватиме до Харкова о 08:20. 
  • №6004/6003 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 08:40, прибуватиме до Дергачів о 09:18. Зворотно вирушатиме зі станції Дергачі о 09:38 та прибуватиме до Харкова о 10:16.
Також поновлюються вечірні рейси в цьому напрямку:
  • №6008/6007 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 17:15 і прибуде до Дергачів о 17:52. Зворотно зі станції Дергачі – 18:07 та прибуває до Харкова о 18:45.
  • №6010/6009 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 19:05 і прибуде до Дергачів о 19:42. Зворотно зі станції Дергачі – 20:02 та прибуває до Харкова о 20:40.
На маршруті використовуватиметься рейковий автобус на 90 місць.
 
Поїзд зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна.
 
До Чугуєва курсуватимуть такі поїзди:
 
  • №6809/6808 вирушатиме з Харкова о 07:06 та прибуватиме до Чугуєва о 08:41. З Чугуєва вирушатиме о 09:06 та прибуватиме до Харкова о 10:41.
  • №6815/6816 вирушатиме з Харкова о 12:31 та прибуватиме до Чугуєва о 14:10. Зворотно з Чугуєва вирушатиме о 14:29 та прибуватиме до Харкова о 15:55.
  • №6817/6818 вирушатиме з Харкова о 17:35 та прибуватиме до Чугуєва о 19:14. Зворотно з Чугуєва вирушатиме о 19:34 та прибуватиме до Харкова о 21:00.

Нагадаємо, «Потяг до Перемоги» відправився з Харкова до Ужгорода.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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