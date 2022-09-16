16.09.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні найближчим часом

У деяких областях України очікується дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 17 вересня вночі у південно-західній частині помірний дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім північного заходу, помірні, в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці у більшості центральних областей місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 7-12°, вдень 13-18°, на решті території вночі 12-18°, вдень 21-26°, на крайньому півдні країни до 29°.

Крім цього зазначається, що у зв’язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очукіються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий); у Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

На високогір’ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.