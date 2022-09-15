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15.09.2022  13:43   Рита Парфенова

Із деокупованих територій Харківської області почалася евакуація

14 вересня із смт Козача Лопань евакуювали 75 людей, які хотіли виїхати, але не мали власного транспорту.

14 вересня із смт Козача Лопань Харківської області евакуювали 75 людей, які хотіли виїхати, але не мали власного транспорту.

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Ми розпочали евакуацію мешканців зі щойно звільнених територій. Учора евакуювали з Козачої Лопані 75 осіб, – тих людей, які добровільно бажали виїхати і не мали власного транспорту», – повідомив він.

14 вересня із смт Козача Лопань Харківської області евакуювали 75 людей, які хотіли виїхати, але не мали власного транспорту.

За словами Задоренка, за необхідності цю роботу продовживатимуть й надалі. Хоча інтенсивність обстрілів значно знизилась, ворог не планує залишати громаду у спокої. Учора російські окупанти з Бєлгородської області обстрілювали КПП «Гоптівка» та територію Токарівського старостинського округу.

14 вересня із смт Козача Лопань Харківської області евакуювали 75 людей, які хотіли виїхати, але не мали власного транспорту.

У Токарівському і Проходівському старостатах триває розмінування територій, заїжджати туди поки що дуже небезпечно.

Тим часом ЗСУ встановили контроль над державним кордоном України і продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ.

 

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  эвакуация, харьков, дергачи, агрессия россии
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