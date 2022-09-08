08.09.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Випускник Дергачівського ліцею допоміг своїй вчительці

Хлопець допомагав ЗСУ, а також пораненій вчительці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що випускник Дергачівського ліцею № 3 перерахував більше 11 тисяч гривень особистих коштів на допомогу в лікуванні своєї вчительки, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу.

«Денис Лучко, мешканець міста Дергачі, 2004-го року народження. Минулого року він закінчив Дергачівський ліцей № 3 і паралельно розпочав опановувати сферу IT-технологій, де на свій вік домігся чималих успіхів.Після початку повномасштабного російського вторгнення Денис розпочав активно допомагати фінансами Збройним силам України, а після того, як 2-го вересня вчительку фізики третього ліцею Надію Миколаївну Покусай було поранено уламками ворожого снаряду, він перерахував їй на допомогу 11,5 тисяч гривень.

Денис Лучко – це приклад людяності та патріотизму, – тих чеснот, які наші люди демонструють у тилу.

Закликаємо усіх за можливості долучатися до допомоги нашим захисникам та постраждалим мешканцям! Дергачівщина завжди була, є і буде Україною»,- розповіли в Дергачівській міській раді.