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08.09.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

Випускник Дергачівського ліцею допоміг своїй вчительці

Хлопець допомагав ЗСУ, а також пораненій вчительці.

Денис Лучко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що випускник Дергачівського ліцею № 3 перерахував більше 11 тисяч гривень особистих коштів на допомогу в лікуванні своєї вчительки, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу.
 
«Денис Лучко, мешканець міста Дергачі, 2004-го року народження. Минулого року він закінчив Дергачівський ліцей № 3 і паралельно розпочав опановувати сферу IT-технологій, де на свій вік домігся чималих успіхів.Після початку повномасштабного російського вторгнення Денис розпочав активно допомагати фінансами Збройним силам України, а після того, як 2-го вересня вчительку фізики третього ліцею Надію Миколаївну Покусай було поранено уламками ворожого снаряду, він перерахував їй на допомогу 11,5 тисяч гривень.
 
Денис Лучко – це приклад людяності та патріотизму, – тих чеснот, які наші люди демонструють у тилу.
 
Закликаємо усіх за можливості долучатися до допомоги нашим захисникам та постраждалим мешканцям! Дергачівщина завжди була, є і буде Україною»,- розповіли в Дергачівській міській раді.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  дергачи, харьков
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