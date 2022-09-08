08.09.2022 15:19 Дмитро Колонєй

В окупаційній армії примушують до контракту та приховують похмуре становище справ

Про це інформує воєнна розвідка України

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посилання на ГУР МО України, «мобілізований» особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з мешканців «днр») масово переводять на військовий контракт. При цьому, самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум. Їм також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування.

Одночасно на окупованих землях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформацію не повідомляє. Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні. Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що «все іде за планом».