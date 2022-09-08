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08.09.2022  12:18   Рита Парфенова

У Харкові затримали крадія шуб із хутра (фото)

Зловмисника з оберемком хутряних виробів завтримали на території рінка у Харькові

Новини Харкова: затримали крадія хутряних виробів

Про затримання ймовірного крадія повідомили у Патрульній поліції, передає РЕДПОСТ.

Увечері 7 вересня, під час патрулювання в Київському районі міста, охоронці порядку помітили чоловіка, який ніс з собою велику кількість речей із хутра. Поліцейські звернулись до нього для перевірки.

Громадянин зізнався, що ці речі він викрав з магазину на території ринку.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Новини Харкова: затримали крадія хутряних виробів

Нагадаємо, патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, здійснили крадіжку контактних кабелів на залізничних коліях.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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