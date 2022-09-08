08.09.2022 12:18 Рита Парфенова

У Харкові затримали крадія шуб із хутра (фото)

Зловмисника з оберемком хутряних виробів завтримали на території рінка у Харькові

Про затримання ймовірного крадія повідомили у Патрульній поліції, передає РЕДПОСТ.



Увечері 7 вересня, під час патрулювання в Київському районі міста, охоронці порядку помітили чоловіка, який ніс з собою велику кількість речей із хутра. Поліцейські звернулись до нього для перевірки.



Громадянин зізнався, що ці речі він викрав з магазину на території ринку.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, здійснили крадіжку контактних кабелів на залізничних коліях.