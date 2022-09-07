У Харкові затримали закладника

Київському районі Харкова. Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, порушника затримали у вівторок в

Увагу патрульних привернув чоловік, який поводив себе підозріло. Громадянин, побачивши правоохоронців, почав помітно нервувати та намагався уникнути спілкування з поліцейськими.