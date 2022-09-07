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07.09.2022  13:03   Рита Парфенова

У Харкові затримали закладника

Поліцейські роти ТОР затримали чоловіка, який, імовірно, робив "закладки"

Новини Харкова: патрульні затримали закладника Новини Харкова: патрульні затримали закладника
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, порушника затримали у вівторок в Київському районі Харкова.
 
Увагу патрульних привернув чоловік, який поводив себе підозріло. Громадянин, побачивши правоохоронців, почав помітно нервувати та намагався уникнути спілкування з поліцейськими.
 
Патрульні зупинили чоловіка для розмови, під час якої той повідомив, що має із собою два згортки з наркотичними речовинами. Також чоловік розповів, що розповсюджує ці згортки через так звані "закладки".
 
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Також громадянин погодився вказати місцезнаходження інших згортків, які він встиг розповсюдити.
 

Нагадаємо, харківські ТОРівці виявили ймовірного наркозбувача, який перебував у розшуку.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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