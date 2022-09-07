07.09.2022 13:17

Модельный ряд межкомнатных дверей Rodos

Выбирая межкомнатный двери, многие отдают предпочтение продукции отечественной компании «Родос».

За время своего существования бренд выпустил большую коллекцию стильных и надежных конструкций, которые достойно конкурируют с европейскими производителями. И это неудивительно, ведь изделия выполнены из качественных материалов, они достаточно крепкие и привлекательные на вид. Помимо этого, двери родос успешно прошли испытания с сертифицированной лаборатории и получили высокие оценки со стороны экспертов.

Если вы хотите приобрести дверные полотна украинской фабрики, тогда вам стоит заглянуть в каталог «Строй Дом». В ассортименте магазина представлено множество моделей, достойных внимания современных пользователей. Они не только соответствуют высоким стандартам качества, но и имеют стильный дизайн. Кроме того, брендовые изделия имеют следующие преимущества:

- надежный каркас размером 44 мм

- пожаро- и влагостойкость

- термопленка на нижних и верхних торцах

- хорошее качество лакокрасочных материалов

- низкая вероятность повреждений и выцветания

Эти и некоторые другие плюсы делают двери компании востребованными на рынке, тем более что приобрети их можно без ущерба для своего кошелька. Товары имеют доступную стоимость, а благодаря тому, что магазин часто проводит распродажи, купить полотна можно с существенной выгодой.

Предложения от «Строй Дом»

Торговая площадка предлагает широкий выбор сертифицированных дверей. Вы всегда можете рассчитывать на то, что среди разнообразия позиций найдете вариант, подходящий по дизайну, декору и фурнитуре. Опытные консультанты всегда готовы оказать помощь в выборе конструкции и ответить на интересующие вас вопросы. Безупречный сервис, бонусы и гарантия качества на все виды продукции – все это вас ожидает в «Строй дом».